Ping if you care: Jan fietst met een pinger door Brussel

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Belgische politieke partijen krijgen abnormaal veel overheidsgeld"

De financiering van de politieke partijen in ons land loopt via de overheid en niet via de industrie of andere externe partijen. Toch lijkt er sprake van een overfinanciering. Dat zegt ook professor Bart Maddens.