Schrijverskoppel Nicci French: "We schrijven nooit samen in dezelfde ruimte"

Is dit de jongste kapper ter wereld?

De 4-jarige Recep Saran werkt volgens zijn vader na school al een half jaar mee in de kapperszaak. Hij lijkt zo in de voetstappen van zijn vader te treden die zelf met het beroep is begonnen toen hij 8 jaar oud was.

