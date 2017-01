Naessens versus Bekkari: catfight onder keukenprinsessen

Betogers tegen immigratieplannen Trump: "New York is van iedereen"

In New York hebben woensdagavond meer dan 1.000 mensen betoogd tegen de immigratieplannen van Trump. De betogers scandeerden slogans als "Geen verbod!", "Geen muur!" en "New York is van iedereen". Op protestborden werd opgeroepen om de rechten van de moslims te verdedigen en om Syrische vluchtelingen te blijven toelaten tot de VS.

