Zo klonk Blanche in de finale

Dana International waarschuwt Van Gils

Nog voor ze het Songfestival won was Dana International populair in het Midden-Oosten. Maar haar geslachtsoperatie maakte haar daar heel controversieel. Lieven Van Gils mag trouwens ook oppassen met wat hij zegt als hij het over Dana heeft als hij of zij.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Dana International waarschuwt Van Gils

Nog voor ze het Songfestival won was Dana International populair in het Midden-Oosten. Maar haar geslachtsoperatie maakte haar daar heel controversieel. Lieven Van Gils mag trouwens ook oppassen met wat hij zegt als hij het over Dana heeft als hij of zij.