Kiev smelt voor Salvador Sobral

Salvador Sobral: "Dit is een overwinning voor muziek die echt iets betekent"

De Portugese winnaar van het Songfestival had het in zijn korte maar krachtige speech over de wereld van wegwerkmuziek waarin we leven. Hij hoopt dat zijn zege een duw in de rug kan zijn van mensen die muziek maken die echt iets betekent..

