Check-point: Achter de deuren van de moskee

Babypanda's wensen ons gelukkig Chinees nieuwjaar

In de stad Chengdu in het zuidwesten van China poseren de verzorgers van het pandapark voor een uitzonderlijke wenskaart. Daarvoor namen ze de 23 jongen in de arm(en) die in 2016 in hun kweekprogramma geboren werden.