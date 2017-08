De praalstoet is voor de dertiende keer sinds 1958 uitgerukt. De stoet trekt eens om de vijf jaar door Brugge en vertelt het historische verhaal van de stad Brugge tot de zestiende eeuw. Het eerste deel belicht de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van Vlaanderen, deel twee focust op het huwelijk tussen Karel de Stoute en Margareta van York. 1.700 figuranten nemen deel aan deze stoet met praalwagens, reuzen en dieren.

De stoet verliep probleemloos, al dreigde gisteren even de annulering door de regen. De stoet kan niet uitrukken bij regenweer omwille van de honderden kostuums en fragiele wagens. Kort voor de start werd het licht op groen gezet. Vandaag bestond geen twijfel en kon de stoet probleemloos uitrukken.

Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) was, als voorzitter van Brugge Plus, trots op zijn nieuwe regisseur Dominique Deckers en coördinator Ellen Verstraete. De stoet onderging een kleine metamorfose om het geheel wat moderner en sneller te maken. Pol Van Den Driessche (N-VA) had wat kritiek op de veranderingen want enkele taferelen over de kruisvaarders werden geschrapt. "Een gemiste kans om de waarheid te duiden", oordeelde hij.

De toeschouwers lieten het niet aan hun hart komen. Gisteren lokte de stoet 35.000 bezoekers, vandaag trok de tweede passage ongeveer 40.000 bezoekers, goed voor samen 75.000 toeschouwers.