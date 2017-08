"Het minder goede weer is vooral voor de strandbars en andere zaken die afhankelijk zijn van de zon, een negatieve factor geweest. Het stemt ons wel tevreden dat we merken dat de kust in elk seizoen blijft aantrekken", zegt De Block.

Tot en met juli had de kust mooi weer. Nu is het wat minder, maar De Block hoopt op een goed najaar. "Vorig jaar hadden we in het hemelvaartweekend 550.000 dagtoeristen in drie dagen. Nu zijn dat er 450.000 in vier dagen. Het is dus minder, maar rekening houdend met het weer, mogen we zeker niet klagen", besluit hij.