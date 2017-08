Christiaen vertrok gisterenmiddag vanuit Dover richting de Franse kust. Daar zou hij een tiental minuten aan land gaan, voor hij weer rechtsomkeer zou maken. In totaal zou hij ruim 24 uur zwemmen over die dubbele tocht, maar op weg naar Frankrijk heeft Christiaen de handdoek in de ring moeten gooien. Een pijnlijke schouder strooide roet in het eten.

Op dat moment had hij bijna 22 kilometer gezwommen, ruim de helft van het 33 kilometer brede kanaal. In totaal had Christiaen ongeveer 75 kilometer door de boeg, door de zeestroming en mogelijke koerswijzigingen onderweg. Christiaen trainde ruim twee jaar voor deze uitdaging, waarmee bij Bednet wilde ondersteunen. De vzw die zieke kinderen thuis de lessen op school laat volgen via de computer ligt hem als ICT-coördinator op een school na aan het hart.

Via zijn Facebookpagina laat Christiaen weten dat zijn recordpoging erop zit. Hij bedankt zijn volgers voor hun steun. Een enkele oversteek van het kanaal al zwemmend is al behoorlijk uitzonderlijk, maar de dubbele tocht is nog maar door 30 mensen ter wereld tot een goed einde gebracht. Geen enkele Belg prijkt op die erelijst.