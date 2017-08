De zwemmer krijgt het gezelschap van een begeleidingsboot, vanwaar eten en drinken wordt aangeleverd via een lange stok.

Voor welke valkuilen vreest hij? "Onderweg krijgen we natuurlijk te maken met de koude, het water is maximum 17 graden. Een mentale tik kan ook eventueel. We zijn 24 uur bezig, je moet daar realistisch in zijn, maar het team kan me dan wel opkrikken. En er is de fauna en flora, kwallenbeten en dergelijke, maar daar gaan we gewoon door."

Christiaen zwemt met zijn dubbele oversteek geld bijeen voor Bednet, een vzw die zieke kinderen thuis de lessen op school laat volgen via de computer. "Bednet ligt mij als ICT-coördinator in het onderwijs nauw aan het hart", vertelt hij.