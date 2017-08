Eric Hoste moet momenteel op zijn dak klimmen om bij de bloemen te komen van zijn agaveplant. Die groei is nog maar heel recent. Voor de zomer verscheen er plots een stengel uit het midden van de plant en in vijf maanden tijd groeide die bijna vijf meter. Het resultaat is een indrukwekkende plant die meer doet denken aan de Mexicaanse woestijn dan aan een West-Vlaamse tuin.

Ook Eric zelf staat versteld. Welke plant het precies was, wist hij niet. "Ik heb het opgezocht op internet: Agave Americana, en er stond op dat die tot 7 meter hoog kan worden. En dat er bloemen aankomen en dat die nadien afsterft. Sindsdien hou ik dat alle dagen in het oog. Spijtig genoeg gaat hij afsterven ja", zegt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen.

Eric kocht de exotische plant in de jaren 70, meer dan 40 jaar geleden. Het is niet uitzonderlijk voor de planten om er zo lang over te doen om tot bloei te komen. "Ik zei altijd dat het een cactus was, maar het is dus een agave. Ik heb er altijd goed zorg voor gedragen. Ieder jaar heb ik hem met mijn transpalet binnen gezet tegen de vorst. Dit doet wel iets met mij."

Aan de zijkant van de plant zit een nieuwe scheut. Eric kan dus opnieuw beginnen, en dat is hij ook van plan, maar op een nieuwe bloei zal het lang wachten zijn. "Iedere dag heb ik al foto’s genomen. Ik ben al 70. Ik ga dat niet meer meemaken."