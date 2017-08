Auteur: Belga

Belga In Brugge is discussie ontstaan over de Gouden Boomstoet. Volgens Pol Van Den Driessche (N-VA) mist de stoet de kans om de geschiedenis van de stad correct te duiden nu een deeltje over de Kruistochten is ingekort. Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) is het daar niet mee eens.