"We zijn met de vrienden op fietsvakantie in de Dordogne", vertelt Tommelein vanop zijn vakantieadres. "Maandag ging ik na de fietstocht van een goede 90 kilometer boven douchen. Ik had al mijn materiaal in mijn handen: mijn fietshelm, mijn drinkbussen, ... Toen ik de trap op ging, verloor ik een aantal spullen. Ik ben mijn evenwicht kwijtgeraakt en ben volledig op mijn linkerhiel gevallen. Blijkbaar is de hiel bijna volledig verbrijzeld."

De minister moet nog wachten tot de zwelling rond de breuk is afgenomen voor hij kan worden geopereerd. Hij wordt op 21 augustus geopereerd in Oostende.

Daarna wacht hem nog een lange revalidatie. De komende weken zal hij dus een rolstoel en krukken nodig hebben.