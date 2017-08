Het tekort aan rusthuisbedden is overal in Vlaanderen een probleem. “Alleen is het aan de kust nog veel explicieter”, zegt professor gerontologie Christel Geerts. “In bijvoorbeeld Koksijde is 36% van de inwoners ouder dan 65. Die mensen gaan ouder en hulpbehoevend worden. Het tekort wordt dus nog nijpender”, zegt Geerts.

In de gegevens wordt geen rekening gehouden met mensen die een tweede verblijf hebben aan zee. “Heel veel senioren verblijven feitelijk of toch deeltijds aan zee. Er is afgelopen jaren veel ingezet op bijvoorbeeld meer appartementen. Maar als al die mensen ook aan zee ouder willen worden, moet er snel werk gemaakt worden van opvang”, zegt Geerts.

Volgens Geerts gaat het ook niet alleen om rusthuisbedden. “Er is ook te weinig plaats in andere ouderenvoorzieningen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over dagcentra of assistentiewoningen. Ook daar doet de kust het opnieuw veel slechter dan Vlaanderen in het algemeen.” Voor al die senioren moet ook gezorgd worden, en daarom is er ook meer zorgpersoneel nodig. “De kustgemeenten moeten dringend jonge mensen aanspreken. Er is nu al een tekort aan personeel in zorgcentra.”

Het beleid moet dringend in actie schieten, denkt Geerts. “Voor rusthuizen is er een programmatiestop. Dat betekent dat er voorlopig – tot 2020 – geen dossiers ingediend kunnen worden voor nieuwe rusthuizen. Men moet dat echt gaan herbekijken, en meer voorzieningen bouwen.” En er is meer geld nodig, bijvoorbeeld voor dienstencentra. “De lokale overheid moet daar zelf een groot deel van financieren, en dat lukt vaak niet altijd. Het is echt vijf voor twaalf, er moet iets gebeuren”, besluit Geerts.