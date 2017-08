“Ze leiden hun slachtoffers af door hen bijvoorbeeld complimenten te geven. Op die manier hebben mensen niet goed door dat ze geen geld ontvangen. De mensen in kwestie geven geld terug, maar in werkelijkheid hebben ze nooit geld ontvangen”, zegt Ine Deburgraeve van de politie zone Westkust.

De twee vrouwen en de man die het horecapersoneel oplichten veranderen vaak van uiterlijk. Ze verven telkens hun haar en de man trimt elke keer zijn baard. Ook in Middelkerke en Oostende kreeg de politie al klachten over de wisseltruc.