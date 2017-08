Rond 15.30 uur reden verschillende auto's op elkaar in, in de Zuidschotestraat in Lo-Reninge. Bij het zware ongeval raakten verschillende mensen gewond. In één van de auto's zijn drie kinderen gewond geraakt.

De MUG en verschillende ambulances kwamen ter plaatse, net als de brandweer. Die moest drie mensen uit de voertuigen bevrijden. Hoe erg ze er aan toe zijn is nog niet duidelijk. De Zuidschotestraat is momenteel afgesloten voor alle verkeer.