Als het mooi weer is, trekken er traditioneel heel wat toeristen naar de kust. Maar dat gaat ook gepaard met verschillende ongelukken. Niet alleen op de snelweg, maar ook op de zeedijk. In de ziekenhuizen aan de kust melden zich gemiddeld twee mensen per dag door ongevallen met gocarts. Op de drukste dagen loopt dit zelfs op tot zes slachtoffers per dag, volgens het ziekenhuis van Oostende.

Burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) van Oostende nuanceert dit aantal en zegt dat het ook vaak gaat om kinderen die vast komen te zitten tussen de gocart als ze die aan het besturen zijn. In Oostende is er een gedoogbeleid omtrent gocarts. De burgemeester zegt dat wandelaars altijd voorrang moeten krijgen en dat respect voor elkaar primeert.