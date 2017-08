De feiten dateren van gisteren. Om nog onbekende reden diende de dader zijn moeder verschillende messteken toe. Zijn zus was getuige. Toen zijn moeder overleden bleek, wikkelde hij haar in een deken, legde haar in de auto en reed ermee de grens over. De vader stelde kort later vast dat zijn zoon en vrouw verdwenen waren en ging informatie halen in het ziekenhuis maar dat leverde niets op.

De 23-jarige man werd meteen internationaal geseind maar uiteindelijk ging hij zichzelf aangeven op het politiekantoor van Villeneuve d'Ascq. Er is inmiddels om zijn uitlevering gevraagd.

Er werd meteen een onderzoeksrechter aangesteld in België en een deskundige van het labo is al de nodige vaststellingen gaan doen in de woning in Menen.