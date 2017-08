Vorige week, toen de voorlopig onbekende ziekte uitbrak, kregen achttien werknemers van aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes in de West-Vlaamse gemeente Nieuwkerke last van koorts. Nu is de teller opgelopen tot honderd arbeiders die klagen over koorts, hoofd- en spierpijn. Hun bloed vertoonde bovendien tekenen van ontsteking.

Enkele arbeiders werden opgenomen in het ziekenhuis, maar de meeste van hen zijn weer thuis. Het bedrijf heeft de al strenge hygiënemaatregelen nog verstrengd. Nu moeten arbeiders bijvoorbeeld mondmaskers dragen.