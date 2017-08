De stille wake in Moere, bij Gistel voor de slachtoffers van de viervoudige moord vorige week bracht dinsdagavond bijna 1.000 mensen op de been.

Een 25-jarige bodybuilder bracht zijn ex-vriendin en haar grootouders om het leven. Eerder vermoordde hij ook een amateurfotograaf uit Gent die de jonge vrouw had gefotografeerd.

De moordenaar is aangehouden en heeft bekend. De man kon niet aanvaarden dat de relatie voorbij was. Voor de moorden had hij zijn gewezen vriendin gestalkt en bedreigd.