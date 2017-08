Vorige week dinsdag had de verdachte zijn ex-vriendin en haar twee grootouders doodgestoken in Moere, bij Gistel. Na de feiten was hij op de vlucht geslagen, maar hij kon uiteindelijk ingerekend worden in Oostende.

Later bleek dat de man ook verantwoordelijk zou zijn voor de moord op een hobbyfotograaf uit Sint-Amandsberg bij Gent. Die bleek de ex-vriendin van de verdachte te kennen. De verdachte heeft de moorden intussen bekend.