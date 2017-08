De ambtswoning van de provinciegouverneur is een 18e-eeuwe residentie en heeft al vaker dienst gedaan voor prominenten. "Winston Churchill heeft hier nog drie weken gewoond", zegt Decaluwé trots. "Maar evengoed ambassadeurs verblijven hier, ook als ons koningspaar en dat van Jordanië, koning Abdullah en koningin Rania."

Volgens de provinciegouverneur verliep alles heel informeel en hadden Kate en William helemaal geen specifieke wensen. Ze sliepen in de koninklijke suite -die enkele jaren geleden werd opgefrist- en kregen 's ochtends een English breakfast geserveerd mét croissants. Voor een rondleiding in het historische Brugge zelf was er helaas geen tijd. De hofdame van het koppel was mee én vooral veiligheidspersoneel. "Een beperkte groep, hoor, dat verdeeld sliep over de ambtswoning en een hotel."