Volgens een verklaring van advocate Amélie Van Belleghem heeft de verdachte bij een nieuw verhoor bekend dat hij zijn ex-vriendin en haar twee grootouders vorige week dinsdagavond doodgestoken heeft in Moere, bij Gistel. Na de feiten was hij een tijdlang op de vlucht, maar kon uiteindelijk gevat worden in Oostende.

Daarnaast heeft hij ook verklaard dat hij verantwoordelijk is voor een vierde moord op een fotograaf in Sint-Amandsberg bij Gent. "Hij heeft hierbij bevestigd dat hij de dader is van de feiten te Gistel. Daarnaast heeft hij ook spontane verklaringen afgelegd betreffende de feiten te Sint-Amandsberg."

Het lichaam van de fotograaf werd dinsdagochtend aangetroffen, dus die feiten speelden zich af voor de drievoudige moord in Gistel. De dossiers konden al gauw gelinkt worden aan elkaar, de fotograaf bleek immers de ex-vriendin van de verdachte te kennen.

Van Belleghem benadrukt ook dat zijn cliënt spijt heeft over de feiten.