Op 17 mei werd de jonge fietser aangereden in Dikkebus, een deelgemeente van Ieper, waarna de bestuurder vluchtmisdrijf pleegde.

Een dag later werd de auto van de man teruggevonden in Komen, in de provincie Henegouwen. De Franse bestuurder werd opgepakt en werd nu veroordeeld tot twee jaar cel waarvan de helft met uitstel en een boete van 500 euro.