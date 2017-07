Het gerecht heeft aanwijzingen dat de man die dinsdagavond zijn ex-vriendin en haar beide grootouders doodstak in Gistel, ook betrokken zou zijn bij een vierde moord op een 39-jarige man uit Gent. Het lichaam van het dat slachtoffer werd dinsdagochtend gevonden, dus de feiten speelden zich af vóór de dodelijke steekpartij in Gistel dinsdagavond. Het slachtoffer kende de ex-vriendin van de verdachte.

De advocaat van de verdachte kon de link tussen de twee zaken nog niet bevestigen. "Officieel zijn wij nog niet op de hoogte gebracht van een dossier in Gent. Het is zo dat mijn cliënt nog niet verhoord is en dan ook nog niet in verdenking gesteld is."

De verdachte was na de feiten in Gistel urenlang op de vlucht, maar kon uiteindelijk ingerekend worden in Oostende. Een bewakingsagent herkende hem en sloeg alarm. "Ik heb hem nog geholpen om zijn rugzak op te bergen in een kluisje. Toen hij in de winkel was, heb ik de politie verwittigd. Het leek alsof hij niet onder de indruk was van de politieaanwezigheid." De volgende dag keek de man in de rugzak die nog in de locker zat: "Er zat een mes in van minstens 30 centimeter. De politie heeft de rugzak dan meegenomen."