13 jaar later worden die vijvers effectief doorzocht. De politie had eerst gehoopt dat ze na een week klaar zou zijn met dat zoekwerk. Maar dat blijkt nu te optimistisch: "Het zoekwerk blijkt meer tijd in beslag te nemen dan we hoopten", zegt een gerechtelijke bron.

"We zoeken dan ook elke vierkante meter grondig af, met duikers en ander materiaal. Voorlopig helaas zonder resultaat. Nu schatten we in dat we drie weken nodig zullen hebben om de vijver te doorzoeken. En dan is er nog een tweede vijver."