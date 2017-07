Het dier was onder een zak gekropen in een tuinhuisje en liet zich makkelijk vangen. "We hebben het dier in een ton meegenomen en zullen het naar SOS Reptiel brengen", vertelt onderofficier Davy Vanhoutte van de brandweer van Kortemark.

Volgens Mario Goes van SOS Reptiel is de koningspython niet giftig. "Die slangensoort is vrij rustig en zal niet snel agressief reagearen, maar het is altijd opletten. Als ze zich bedreigd voelen, dan kunnen koningspythons toch hard bijten", zegt Goes. Hoe het dier in het tuinhuis verzeild raakte of waar het vandaan kwam, is niet duidelijk.