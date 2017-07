Exact twintig jaar geleden, even voor 17 uur, liep het tijdens de airshow van Oostende tijdens een stuntshow van de Royal Jordanian Falcons helemaal mis. Piloot Omar Bilal verloor de controle over zijn sportvliegtuig en crashte. In zijn vlucht doorboorde hij een hulpppost van het Rode Kruis, dat net voor de toeschouwers stond opgesteld. Tien mensen, onder wie Bilal, lieten daarbij het leven. Achtenvijftig anderen raakten gewond.

Tien jaar geleden werd de crash herdacht met de onthulling van een gedenkplaat. Daar werden vandaag in intieme kring bloemen neergelegd, onder meer door luchthavendirecteur Marcel Buelens en burgemeester Johan Vande Lanotte, die toen als minister van Binnenlandse Zaken snel aanwezig was op de ramp. Hij nam heel kort het woord en zei het belangrijk te vinden dat de slachtoffers van de ramp blijven herdacht worden, ook al is het twintig jaar geleden. De burgemeester vindt dat belangrijk omdat er ook heel wat jonge mensen zich onder de slachtoffers bevonden. Daarna werd een minuut stilte gevraagd ter nagedachtenis van de slachtoffers. Ook nabestaanden waren aanwezig op het herdenkingsmoment.