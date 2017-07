De brand brak uit in de late namiddag en ging meteen gepaard met grote rookontwikkeling. In het gebouw woonden voornamelijk oudere mensen. Naar alle waarschijnlijkheid konden ze allemaal worden geëvacueerd, maar het gebouw moet nog doorzocht worden en voorlopig is het niet mogelijk om binnen te gaan.

Zestien mensen werden wel met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Twintig anderen werden naar een opvangcentrum gebracht. Dat zegt eerste schepen en waarnemend burgemeester Jef Verschoore (CD&V) aan VRT Nieuws.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet geweten. Het gebouw is zeven jaar geleden gerenoveerd. Tijdens die werkzaamheden werd het gebouw voorzien van een dubbele evacuatieroute. Die heeft nu kennelijk haar nut bewezen. Het ziet ernaar uit dat de brandweer nog vele uren nodig zal hebben om de brand helemaal onder controle te krijgen.