Het reddingscentrum ging het zeehondje vrijdag oppikken in Middelkerke, waar het aanspoelde. Sea Life Blankenberge doopte de zeehondenpup Lousi. "Ze is een gewone zeehond, die haar moeder veel te snel kwijtraakte. Alleen heeft ze geen kans op overleven", staat te lezen op de facebookpagin van Sea Life.

"De navelstreng was nog niet opgedroogd. Dit wijst er op dat de pup slechts twee tot vier dagen oud was bij aankomst in Sea Life. De pup is zijn moeder kwijtgeraakt en heeft alleen geen kans op overleven. Doorgaans is een pup rond de vijftien kilo en vier tot acht weken oud voordat het dier zonder moeder kan leven", licht Manu Potin, hoofd dierenverzorging, toe.