VRT-justitiespecialiste Caroline Van den Berghe verwacht geen grote doorbraak in het onderzoek. "Het gerecht zou al enkele jaren over de informatie beschikken, maar pas nu over voldoende mensen en middelen beschikken. Dát er is gewacht met de zoekactie, wijst erop dat de kans bijzonder klein is dat er iets gevonden wordt. Mochten er toch wapens worden bovengehaald, dan is het ook de vraag of die nog bruikbaar zijn voor het onderzoek."