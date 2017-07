Auteur: Rik Arnoudt

Rik Arnoudt In Bütgenbach, in de Oostkantons, zoeken de hulpdiensten voort naar een Vlaamse scoutsjongen van 15 uit de buurt van Izegem. Die is gisternamiddag verdwenen toen hij met zijn groep ging zwemmen in het meer. Er is gisteren tot middernacht gezocht met een boot, een helikopter en speurhonden, maar voorlopig zonder resultaat.