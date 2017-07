De brandstichtingen gebeurden rond 4.30u vannacht. “Ik ben wakker geworden met gebonk op de ruiten. We begrijpen het niet, ik weet niet waarom ze dat doen. We gingen ook kamperen, gelukkig hebben we pas vanmorgen ingeladen, want anders gingen er nog gasflessen in de auto gezeten hebben en ging het nog veel slechter zijn", zegt een slachtoffer.

Voor de vrouw komt de brandstichting heel hard aan, want vorig jaar staken onbekende daders ook al twee wagens in die straat in brand. En ook die van haar.

Ondertussen zijn alle auto's weggetakeld. De politie zoekt nu volop naar de dader(s).