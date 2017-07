De stad heeft nu een diervriendelijke manier gezocht om de dieren te verjagen. "De spreeuw is immers een beschermde diersoort en ze mag niet zomaar bestreden worden", zegt schepen van Leefmilieu en Dierenwelzijn Karline Ramboer (SP.A). "Twee jaar lang stuurden we lasers en geluiden uit om de dieren te verjagen. Die techniek was effectief maar duur en zodra het geluid uitgeschakeld was, keerden de dieren meteen terug."

Metalen oehoes bleken dé oplossing bij uitstek te zijn. "Spreeuwen zijn van nature bang van oehoes omdat die in de natuur op hen jagen. Als ze er eentje zien, dan maken ze zich uit de voeten en landen ze dus niet in de grote groepen die overlast veroorzaken. De dieren worden hoog in de bomen gehangen. Er hangen ook belletjes aan die geluid maken in de wind." Ze kosten ook maar acht euro per stuk, heel wat goedkoper dus dan de lasertechniek.

In Roeselare en Bredene, waar er al gebruik gemaakt wordt van de metalen oehoes, zijn ze heel tevreden over het resultaat. In Diksmuide hangen de vogelverschrikkers er sinds maandag, na de zomer komt er een evaluatie. "Maar het lijkt ons een goedkope, diervriendelijke én efficiënte oplossing."