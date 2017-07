Voor de luisteraars van Radio 2 schetste Delphine hoe één van de oefeningen verloopt: "Vanuit een lungehouding, met het achterste been in een hoek van negentig graden en het voorste been gebogen, strek je de baby uit naar voor en naar achteren”. Een full-bodyworkout, mét de baby.

Wie zich zorgen maakt over de veiligheid van die oefeningen stelt Delphine gerust: “We gaan natuurlijk niet met de baby gooien of schudden. Het zijn heel rustige bewegingen.” Alle oefeningen zijn bedacht zodat ouder en kind altijd samen kunnen zijn. Dat contact is volgens Delphine essentieel. “De baby voelt zich het best van al op de huid van papa of mama. Het is voor de baby heel leuk om samen met hen tijd door te brengen.”

Gynaecoloog en hoogleraar Hendrik Cammu (VUB) bevestigt in het Nieuwsblad dat de fitnesslessen de band tussen moeder en kind versterken. “Al moet je de baby niet gaan schudden alsof het een fles bruiswater is.” Ook "Vroedvrouw van het Jaar" Elke Notebaert ziet het als een mooi initiatief. Maar, zo waarschuwt ze, moeders moeten erop letten dat ze niets forceren. "Het advies van een kinesist is aangewezen."