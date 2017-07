Die cijfers stroken met cijfers van onder meer het In Flanders Fields Museum (IFFM) in Ieper en het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke. In IFFM zitten ze ondertussen aan 100.000 bezoekers. Het jaar kwam traag op gang, maar april was met 27.000 bezoekers een topmaand. Het museum verwacht een sterke zomer met onder meer de tentoonstelling '1917 - Totale Oorlog in Vlaanderen' waarbij de hele regio is betrokken met onder meer thematentoonstellingen in Poperinge, Kemmel, Mesen en Zonnebeke. Ook het Memorial Museum in Zonnebeke doet het goed met bijna 67.000 bezoekers in de eerste jaarhelft. April en mei gingen vlot voorbij de 16.000 bezoekers per maand. Zonnebeke wordt dit najaar het epicentrum van de herdenking met de 100ste verjaardag van de slag van Passendale.

Zowel Westtoer, Ieper als Zonnebeke verwachten dat het groeicijfer in de tweede jaarhelft verder zal toenemen, onder meer dankzij enkele grote herdenkingsevenementen, te beginnen met 24 juli, wanneer de Ieperse Menenpoort 90 kaarsjes uitblaast. Op 30 en 31 juli nemen de Britten de herdenking in handen met enkele grote ceremonies en publieksevenementen in Ieper en Zonnebeke. Dan wordt de start van de derde slag om Ieper herdacht. Begin november staat dan volledig in het teken van de verovering van Passendale, die een einde kende op 10 november 1917.