Vorige maand werd er een 23-jarige verdachte opgepakt in Roemenië, die enkele dagen geleden overgeleverd werd aan ons land waar hij intussen officieel in beschuldiging gesteld is voor de moord. De verdachte heeft bekend dat hij Sofie Muylle zag in de nacht van haar overlijden, maar hij ontkent dat hij haar heeft aangeraakt.

Vanmiddag maakte het parket in Brugge bekend dat het DNA-profiel van de Roemeense verdachte overeenstemt met de sporen die op het lichaam van het slachtoffer aangetroffen werd. Dat betekent dat er op zijn minst fysiek contact geweest is tussen de twee. Het is afwachten hoe de verdachte dat zal uitleggen. Zijn advocaat wil voorlopig niet reageren op het nieuws, maar laat wel weten dat hij niet opgezet is met de communicatie van het parket.

Morgen verschijnt de verdachte normaal gezien voor de raadkamer. De verdediging had om uitstel gevraagd om het dossier grondig te lezen en het resultaat van de DNA-test af te wachten, maar die resultaten zijn intussen bekend.