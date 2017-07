Begin dit jaar werd het lichaam van Sofie Muylle aangetroffen onder een houten terras naast de zeedijk in Knokke. Lange tijd werd er gezocht naar "de man met de blauwe jas", die urenlang te zien was op camerabeelden van de omgeving. In april kwam er dan een doorbraak omdat er een DNA-spoor gevonden was op het lichaam van het slachtoffer.

Vorige week werd er een verdachte opgepakt in Roemenië. Het Brugse parket heeft "sterke aanwijzingen van schuld" en vroeg om zijn overlevering. De verdachte heeft bekend dat hij Sofie Muylle zag in de nacht van haar overlijden, maar hij ontkent dat hij haar heeft aangeraakt. Gisteravond werd de man overgeleverd aan ons land, vanmorgen volgde een eerste verhoor. De onderzoeksrechter besliste daarop de man officieel in verdenking te stellen voor de moord. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer in Brugge.