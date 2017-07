Voor de uitbaters van de bar is het alvast een grote opluchting. Maar ze nemen wel extra maatregelen, want dit willen ze nooit meer meemaken. "Voor ons is het inderdaad een opluchting dat het bewezen is dat wij onschuldig zijn, dat het bewezen is dat het van externen is. We hebben samengezeten met de burgemeester en met de politie, en er komen extra maatregelen, extra bewaking 's nachts, extra camera's, controle van de handtassen. We moeten op alles voorbereid zijn", zegt Emmanuel Bekaert, een van de uitbaters.