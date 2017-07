U heeft het wellicht ook al opgemerkt wanneer u een bezoekje brengt aan een Vlaamse stad. Medewerkers van goede doelen klampen er mensen aan om hen op die manier te overtuigen om hen te steunen. In Oostende lijkt daar nu een einde aan te komen.

"We zijn altijd al zeer selectief geweest in de ngo's die we een vergunning geven om aan fondswerving te doen. We laten niet zomaar iemand toe", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) aan VRT Nieuws. "Vorig jaar en dit jaar hebben we aan WWF een vergunning gegeven, maar we stellen vast dat dat zeer aanklampend gebeurt. Mensen klagen en vinden dat ze worden lastiggevallen. Dat willen we niet en dus krijgt WWF geen vergunning meer."

Over een "totaalverbod voor fondsenwerving" wil Vande Lanotte niet spreken. "Over het Rode Kruis (dat aan kruispunten staat om stickers te verkopen, nvdr.) krijgen we geen klachten", zegt de burgemeester. "En dus krijgen zij volgend jaar wel nog een vergunning."