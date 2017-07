De voorbije dagen heeft het al wat geregend in West-Vlaanderen, maar het peil van de waterlopen blijft erg laag. Volgende week zou het opnieuw erg droog worden. Daarom heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé beslist om het captatieverbod te verlengen. Het is dus ook de komende veertien dagen verboden water op te pompen voor het beregenen van akkers.

Daarnaast is er een verziltingsprobleem. Wie water wil oppompen -bijvoorbeeld als drinkwater voor de dieren - kan daarom best steeds de waterkwaliteit laten meten door de waterloopbeheerder. Er zijn al erg hoge concentraties gemeten, die zelfs dodelijk kunnen zijn. "We verwachten de komende weken ook wat vissterfte in onze binnenwateren. Door het uitblijven van regen is er weinig stroming en bijgevolg weinig zuurstof", zegt Decaluwé.

Het drinkwaterverbod voor het sproeien van gazons wordt morgen niet verlengd. We roepen wel op om spaarzaam met drinkwater te blijven omspringen", waarschuwt Decaluwé.

Eind juli wordt de toestand opnieuw bekeken. De huidige regeling geldt tot 28 juli.