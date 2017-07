De trein van Brugge naar Knokke kwam rond 20.10 uur tot stilstand ter hoogte van het Boudewijnkanaal in Brugge. “Over een lengte van zo’n 200 meter is de bovenleiding beschadigd en liggen de stroomkabels op de sporen”, zegt Infrabel-woordvoerder Fréderic Petit.

“Omwille van de veiligheid kunnen de reizigers de trein nog niet verlaten. Doordat de bovenste haken geen verbinding meer kunnen maken met de bovenleiding is er ook geen stroomvoorziening meer op de trein. Alle vensters en deuren werden echter opengezet om voldoende verluchting te garanderen. Het is momenteel nog zo’n 20 graden buiten en de temperatuur op de trein blijft binnen de perken. Er wordt bijstand voorzien aan de reizigers en er wordt water uitgedeeld", aldus Petit.

Na meer dan een uur wachten werd rond 21.30 uur gestart met de evacuatie van de passagiers. Na overleg met alle betrokken diensten en inschatting van de situatie ter plaatse bleek de snelste en veiligste manier de evacuatie via de sporen was. Er zijn Lijnbussen die voldoende dicht in de buurt konden parkeren waardoor de afstand die de reizigers via de sporen moesten afleggen beperkt bleef. De vervangbussen zullen halt houden in Heist en Duinbergen voor de eindbestemming Knokke.