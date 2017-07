Auteur: Belga

Belga In Jabbeke in West-Vlaanderen is vrijdag een 31-jarige vrouw het slachtoffer geworden van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een 24-jarige Litouwse verdachte werd deze namiddag aangehouden door de onderzoeksrechter.