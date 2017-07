Auteur: Ludwig De Wolf

Ludwig De Wolf De brandweer heeft langs de snelwegbrug aan de E403 in Torhout een bermbrand geblust. Uiteindelijk ging aan weerszijden van de snelwegbrug 1.500 vierkante meter gras in vlammen op. De brandweer is uitgerukt om de brand te blussen. Het is gissen naar de oorzaak. Het kan gaan om kwaad opzet, maar volgens de brandweer kan de brand ook veroorzaakt zijn doordat een vrachtwagen met oververhitte remmen voorbij is gereden en gensters in het gras zijn gevlogen.