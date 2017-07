De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar een chocoladewinkel naast het restaurant, maar de schade aan het restaurant is groot.

Het restaurant was al gesloten toen de brand uitbrak. De ravage in de zaak is enorm. De keuken is volledig uitgebrand, net zoals een deel van de eetzaal en een bureau. De oorzaak is nog niet bekend.

Boven het restaurant en de chocoladewinkel wonen geen mensen. Enkele andere buurtbewoners werden even geëvacueerd, maar konden nadien opnieuw binnen in hun appartement. Niemand raakte gewond.