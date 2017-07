In de loop van de ochtend botste een bestelwagen op een signalisatiewagen. In de staart van de file die daardoor ontstond gebeurde een tweede ongeval, deze keer met een vrachtwagen en vier auto's. Een van die auto's raakte van de snelweg. De bestuurder zat een tijdje gekneld en raakte zwaargewond.

De snelweg was in Jabbeke een tijdje volledig versperd. Sinds 9.30 uur is er opnieuw één rijstrook vrij. De hulpdiensten zijn ter plaatse en er moet eerst nog een verkeersdeskundige langskomen. Er staat een file van een halfuur.