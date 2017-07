Uitbaatster Cinderella Maselis is best onder de indruk van alle negatieve reacties: "'t Is zeker niet de bedoeling om mensen te kwetsen. Ik ben een rasechte Ieperling, en daarom wou ik zeker ‘Ieper’ in mijn naam. En ‘eat’ heb ik gekozen omdat Britten zeker zouden weten dat ze bij ons kunnen eten." Volgens de uitbaatster verwijzen de bommetjes naar een smaakbom. Nu nog alles veranderen is moeilijk, zegt ze, want alle drukwerk en promotie is al rond.

Voor de Britten zou er alleszins geen probleem zijn, omdat zij Ieper uitspreken als "Wiper" en dus de link met yperiet helemaal niet leggen.