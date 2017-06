De twee waren op het galabal van hun school in de Lounge van het Casino Kursaal in Oostende. Ze wilden zich naar eigen zeggen buiten wat afzonderen en verklaarden aan de politie dat ze door drie mannen benaderd werden. In de aangifte is sprake van een verkrachting door twee mannen. Een derde man zou de jongen hebben vastgehouden en hem gedwongen hebben getuige te zijn van de verkrachting. De jongen verklaarde ook dat hij onder bedreiging geld had moeten afgeven.

Heel dit verhaal blijkt nu volledig verzonnen te zijn. In werkelijkheid had het koppeltje zelf seks op het strand. Door hun tegenstrijdige verklaringen bij het verhoor hebben ze uiteindelijk toegegeven dat er nooit een verkrachting heeft plaats gevonden.