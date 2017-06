Het verbod ging in op 22 juni. Mensen mochten vanaf dan hun kraantjeswater niet langer gebruiken om hun auto's mee te wassen, gazons of velden te besproeien of zwembaden mee te vullen. De maatregel moet ervoor zorgen dat de drinkwatervoorziening niet in het gedrang komt.

De afgelopen dagen heeft het op veel plaatsen stevig geregend en dus besloot minister Schauvliege om morgen het verbod te laten aflopen, maar in West-Vlaanderen viel nauwelijks tot geen regen en dus heeft de provincie beslist om het plan te laten gelden, voorlopig tot 14 juli.

Gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) heeft minister Schauvliege ingelicht over zijn plannen. Naar eigen zeggen had de minister begrip voor de West-Vlaamse beslissing.