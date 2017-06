De landbouwer pompte met zijn voertuig 60 duizend liter water op. Een aannemer merkte vanochtend dat de deksels van de putten anders lagen dan toen hij gisterenavond de werf verliet. Naar iedere put waren er ook bandensporen te zien.

"We begrijpen dat de droogte grote problemen veroorzaakt voor landbouwers", zegt werfleider Axel Bouttelisier. "Had de landbouwer ons benaderd, dan hadden we hem de hand gereikt, bijvoorbeeld door de helft van onze putten aan hem te schenken."

De bouwpromotor is niet van plan een klacht in te dienen, maar hoopt op de eerlijkheid van de verantwoordelijke landbouwer.